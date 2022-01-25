За сутки в Монголии выявили 1 978 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 1 тыс. 978 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 431 тыс. 655.

Из новых случаев 1 тыс. 232 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 746 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 757 пациент находится в легком, 6 тыс. 571 — в среднем, 936 — в тяжелом и 77 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерли 4 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 025.

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