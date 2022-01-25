В Казахстане за сутки выявили 9016 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 1648;
- город Алматы — 1501;
- Карагандинская область — 1245;
- Акмолинская область — 998;
- Павлодарская область — 703;
- Атырауская область — 567;
- Актюбинская область — 409;
- Алматинская область — 396;
- Костанайская область — 323;
- Северо-Казахстанская область — 263;
- Восточно-Казахстанская область — 229;
- Мангистауская область — 177;
- Западно-Казахстанская область — 162;
- Туркестанская область — 123;
- Жамбылская область — 113;
- город Шымкент — 85;
- Кызылординская область — 74.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 166 тыс. 697 заболевших коронавирусом.