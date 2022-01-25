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В Казахстане за сутки выявили 9016 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 1648;

- город Алматы — 1501;

- Карагандинская область — 1245;

- Акмолинская область — 998;

- Павлодарская область — 703;

- Атырауская область — 567;

- Актюбинская область — 409;

- Алматинская область — 396;

- Костанайская область — 323;

- Северо-Казахстанская область — 263;

- Восточно-Казахстанская область — 229;

- Мангистауская область — 177;

- Западно-Казахстанская область — 162;

- Туркестанская область — 123;

- Жамбылская область — 113;

- город Шымкент — 85;

- Кызылординская область — 74.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 166 тыс. 697 заболевших коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане
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