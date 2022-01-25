Пентагон заявил о готовности перебросить в Европу 8,5 тыс. военных

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CentralAsia (CA) - Пентагон на фоне кризисной ситуации вокруг Украины привел порядка 8,5 тыс. военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности для развертывания в Европе в очень короткие сроки, если НАТО решит привести в готовность силы быстрого реагирования. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

При этом Кирби подчеркнул, что решение о развертывании войск еще не принято и что любое такое развертывание будет происходить отдельно от перемещений войск США в Европе.

Кроме этого, представитель Пентагона заявил, что США пока не планируют отзывать своих военных советников и инструкторов, находящихся в Украине.

По словам Кирби, американские военные, которых готовят к отправке в Европу на случай эскалации вокруг Украины, должны быть готовыми к переброске в пятидневный срок.

«Некоторые подразделения в силу своей специфики должны быстро реагировать на угрозы. Теперь министр обороны решил сократить это время. В некоторых случаях 10 дней подготовки к отправке сократились до пяти», - сказал представитель оборонного ведомства.

Он отметил, что приказа о размещении пока не отдано, речь лишь идет о том, чтобы в течение пяти дней подразделения были готовы к отправке.

Кирби сообщил, что силы, которые США готовят к переброске в Европу, включают бригадные боевые группы, авиацию, части обеспечения.

Как писала The New York Times, президент США Джо Байден не исключает переброску войск в страны Прибалтики и Восточной Европы. Тогда речь шла о количестве военнослужащих от 1 тыс. до 5 тыс. и о передислокации авиации и кораблей, а в случае ухудшения ситуации — об отправке до 50 тыс. военных.

24 января НАТО объявило о переброске войск, кораблей и авиации в Болгарию, Румынию и Литву. Так, Дания направляет фрегат в Балтийское море и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет корабли, которые должны присоединиться к военно-морским силам альянса, и не исключает переброску истребителей в Болгарию. Франция готова направить в Румынию войска под командованием НАТО. Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию, а корабль ВМС и несколько наземных подразделений примкнут к силам оперативного реагирования НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также допустил, что альянс дополнительно разместит боевые группы. При этом он указал, что НАТО — оборонительный союз, он не угрожает России или другой стране, а «размещение сил согласовано национальными комитетами и необходимо для усиления безопасности в Европе». По его словам, страны НАТО открыты к диалогу с Россией и призывают ее к деэскалации.

В Кремле в ответ заявили, что Россия живет «в агрессивном окружении» и среди «абсолютно недружелюбных» заявлений НАТО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин «принимает необходимые меры» для обеспечения безопасности «на должном уровне».