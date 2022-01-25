В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 23 января от коронавируса и пневмонии умерли 12 человек, передает оперативный штаб.
Сообщается, что у 11 пациентов был положительный тест на коронавирус, у одного - отрицательный.
На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 154 тыс. 435 человек (152 тыс. 994+ и 1 тыс. 441-), из них в стационарах лечатся 10 тыс. 42 пациента, на амбулаторном уровне – 144 тыс. 393.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 407 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 126;
- на аппарате ИВЛ – 70.
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