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Более 70 единиц вооружения и техники поступит в 2022 году на военные базы России в Таджикистане и Кыргызстане
Фото с сайта Минобороны РФ
Фото с сайта Минобороны РФ

CentralAsia (TJ) -  Военные базы России на территории Таджикистана и Кыргызстана в 2022 году получат на вооружение новую военную технику. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

По словам командующего войсками ЦВО генерала-полковника Александра Лапина, в российские военные базы, дислоцированные в Таджикистане и Кыргызстане, поступит более 70 единиц вооружения и военной техники в текущем году.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Объединенная российская военная база «Кант» в Кыргызстане является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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