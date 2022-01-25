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Байден назвал журналиста «сукиным сыном» из-за вопроса об инфляции

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News Питера Дуси «глупым сукиным сыном» после того, как тот попытался задать главе государства вопрос об инфляции на встрече с экономическими советниками в Белом доме, сообщает Bloomberg.

«Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?»— прокричал журналист. «Нет. Это большой плюс. Какой глупый сукин сын», — ответил Байден.

Позднее журналист выступил на телеканале, где рассказал, что не слышал ответ президента непосредственно в момент выступления. Журналист также поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова Байдена в своей стенограмме.

Согласно данным Министерства труда США, годовая инфляция в Соединенных Штатах по итогам декабря 2021 года ускорилась до 7%. Это максимальное значение почти за 40 лет — в последний раз на таком уровне показатель был зафиксирован в 1982 году.

Всплеск инфляции эксперты связывают с мягкой денежно-кредитной политикой центральных банков в условиях коронакризиса. Для поддержки рынков и бизнеса регуляторы по всему миру, в том числе в США, снижали базовую процентную ставку, что и стало почвой для инфляционного ускорения. В свою очередь, со стороны спроса инфляцию ускорили изменения в поведении потребителей.

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