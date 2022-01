Байден назвал журналиста «сукиным сыном» из-за вопроса об инфляции

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден назвал журналиста телеканала Fox News Питера Дуси «глупым сукиным сыном» после того, как тот попытался задать главе государства вопрос об инфляции на встрече с экономическими советниками в Белом доме, сообщает Bloomberg.

Fox News Reporter Peter Doocy: "Do you think inflation is a political liability ahead of the midterms?"



Biden: "That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a b****" https://t.co/9CPZjIIQsC pic.twitter.com/SIszPzWkO8