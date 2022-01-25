Узбекистан и Турция планируют расширить сотрудничество в сфере образования

CentralAsia (UZ) - 24 января текущего года заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял делегацию руководства Совета высшего образования Турецкой Республики во главе с Председателем Совета Э.Узваром. Во встрече также приняли участие посол Турции в Узбекистане О.Бекар и представители Министерства торговли Турецкой Республики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере высшего образования. Рассмотрены меры по ускорению создания в Узбекистане Узбекско-Турецкого университета при участии ведущих образовательных учреждений Турции. Соответствующая договоренность была достигнута в августе 2020 года в ходе визита правительственной делегации Узбекистана в г. Анкару. Стороны наметили дальнейшие шаги в данном направлении и договорились согласовать имеющиеся вопросы в ближайшее время.

Выражена взаимная готовность к расширению взаимовыгодного партнерства, в связи с чем были рассмотрены возможности создания новых филиалов ведущих образовательных учреждений Турции в регионах Узбекистана по таким направлениям, как инженерное дело, искусство, медицина, сельское хозяйство и туризм. Также были обсуждены перспективы углубления взаимодействия по обмену профессорско-преподавательским составом, научными работниками и студентами.

Достигнута договоренность о повышении квалификации научных сотрудников и уровня знаний и навыков студентов, а также организации лекций, практических занятий, интерактивных семинаров и тренингов между ВУЗами двух стран.