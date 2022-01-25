Uzbekistan Airways отменила рейсы в Турцию из-за сильного снегопада

CentralAsia (UZ) - В связи с обильными снегопадами в Турции, несколько рейсов Uzbekistan Airways отменены. Об этом сообщили в пресса- службе виакомпании.

Отмечено, что из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снегопад, недостаточная видимость) в международном аэропорту Стамбула, рейс HY-271 Ташкент-Стамбул 25 января 2022 года был перенесен с 07:40 на 13:00.

Также рейс HY-072 по маршруту Стамбул - Ташкент перенесен с 12:30 на 17:50 (по стамбульскому времени).

Кроме того, рейс HY-056 по маршруту Ургенч - Ташкент перенесен с 16:20 на 20:05.

Ранее все рейсы из аэропорта Стамбула были отменены на неопределенный срок из-за метели.

По сообщению генконсульства Узбекистана в Стамбуле, дороги в аэропорт также были перекрыты из-за сильного снегопада.

«Генеральное консульство призывает наших граждан не ездить в аэропорт, пока ситуация не изменится к лучшему. Рекомендовано уточнить время намеченных рейсов», — говорится в сообщении.

С прошлой недели в большинстве регионов Турции идут сильные снегопады. В результате движение на дорогах затруднено.