В Узбекистане расширили список экстремистских интернет-ресурсов

CentralAsia (UZ) - Список запрещенного в Узбекистане экстремистского интернет-контента расширили до 166 ресурсов.

"Согласно постановлению Верховного суда Узбекистана, ряд материалов, размещенных в социальных сетях, признаны экстремистскими и запрещены к ввозу, распространению, показу и хранению этих материалов на территории Узбекистана", — сообщили в Министерстве юстиции РУз.

В мае 2019 года ведомство впервые обнародовало перечень из 40 запрещенных в стране экстремистских интернет-ресурсов.

В конце октября 2018-го в Узбекистане вступил в силу закон "О противодействии экстремизму", предусматривающий ответственность местных и зарубежных организаций за осуществление указанной деятельности.

Согласно закону, список юридических лиц, деятельность которых запрещена или приостановлена на срок до шести месяцев, а также их информационных ресурсов размещается на официальных сайтах Минюста и Верховного суда.

Признание организации экстремистской и ее ликвидация осуществляются только Верховным судом на основании заявления генерального прокурора.

Сейчас экстремистская деятельность в Узбекистане преследуется по девяти статьям Уголовного кодекса.

За это предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет.