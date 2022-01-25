Почти по всему Ташкенту отключили электричество

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте произошло массовое отключение электричества. Жители почти всех районов столицы Узбекистана, а именно Мирзо-Улугбекского, Шайхантахурского, Юнусабадского, Мирабадского, Бектемирского и Яккасарайского районов, сообщили об отключении света.

Причина массового отключения электричества пока неизвестна. В Минэнерго пока никак не комментируют произошедшее.