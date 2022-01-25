Кыргызстан и Таджикистан отстают от других стран Центральной Азии по числу вакцинированных от COVID-19 (сравнительная таблица по 6 странам ЦА)

CentralAsia (TJ) -

В Кыргызстане по состоянию на 25 января от коронавируса привиты более 1,2 млн человек, из них вторую дозу вакцины получили более 1 млн человек, также бустерную дозу получили более 42 тыс. человек. По сравнению с другими странами Центральной Азии в Кыргызстане и Таджикистане вакцинация от COVID-19 идет медленнее.

С 23 февраля Монголия провакцинировала более 69,7% своего населения. Самое большое количество населения в ЦА насчитывается в Узбекистане. От коронавируса Узбекистан привил более 56,4% населения.

АКИpress подготовил сравнительную таблицу по ситуации с вакцинацией от коронавируса по 6 странам Центральной Азии.