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Кыргызстан и Таджикистан отстают от других стран Центральной Азии по числу вакцинированных от COVID-19 (сравнительная таблица по 6 странам ЦА)

CentralAsia (TJ) -  

В Кыргызстане по состоянию на 25 января от коронавируса привиты более 1,2 млн человек, из них вторую дозу вакцины получили более 1 млн человек, также бустерную дозу получили более 42 тыс. человек. По сравнению с другими странами Центральной Азии в Кыргызстане и Таджикистане вакцинация от COVID-19 идет медленнее.

С 23 февраля Монголия провакцинировала более 69,7% своего населения. Самое большое количество населения в ЦА насчитывается в Узбекистане. От коронавируса Узбекистан привил более 56,4% населения.

АКИpress подготовил сравнительную таблицу по ситуации с вакцинацией от коронавируса по 6 странам Центральной Азии.

Население
 % вакци нирован ных Количество зараженных COVID-19 получили первую дозу вакцины получили вторую дозу вакцины получили третью дозу вакцины
 Вакцины, которые используются для иммунизации Когда начали вакцинацию?
Монголия 3,3 млн 69,7% 431 655 человек 2 268 689 человек 2 169 197 человек 988 275 человек «Синофарм», Pfizer, «Спутник V», AstraZeneca,Moderna 23 февраля 2021 года
Казахстан 19,6 млн 46,6% 1 166 697 человек 9 136 288 человек 8 702 950 человек «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, Pfizer, CoronaVac, Moderna 1 февраля 2021 года
Узбекистан 34 млн 56,4% 250 063 человека 19 202 166 человек 14 414 597 человек 7 862 934 человека «Спутник V», ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайскую вакцину (получают в 3 этапа), AstraZeneca 1 апреля 2021 года
Кыргызстан 6,4 млн

10,7% 196 232 человека 1 280 301 человек

 1 068 330 человек 42 058 человек «Синофарм», «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna 29 марта 2021 года
Таджикистан 9,5 млн 35,6% 17 180 человек 3 386 686 человек 2 754 739 человек AstraZeneca, CoronaVac, Moderna 23 марта 2021 года
Туркменистан 6,1 млн
 		нет данных
Официально не сообщается		 Официально не сообщается AstraZeneca февраль 2021 года
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