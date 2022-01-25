Кыргызстан и Таджикистан отстают от других стран Центральной Азии по числу вакцинированных от COVID-19 (сравнительная таблица по 6 странам ЦА)

- Таджикистан, общество
- 12:23, 25 января 2022
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CentralAsia (TJ) -
В Кыргызстане по состоянию на 25 января от коронавируса привиты более 1,2 млн человек, из них вторую дозу вакцины получили более 1 млн человек, также бустерную дозу получили более 42 тыс. человек. По сравнению с другими странами Центральной Азии в Кыргызстане и Таджикистане вакцинация от COVID-19 идет медленнее.
С 23 февраля Монголия провакцинировала более 69,7% своего населения. Самое большое количество населения в ЦА насчитывается в Узбекистане. От коронавируса Узбекистан привил более 56,4% населения.
АКИpress подготовил сравнительную таблицу по ситуации с вакцинацией от коронавируса по 6 странам Центральной Азии.
|Население
|% вакци нирован ных
|Количество зараженных COVID-19
|получили первую дозу вакцины
|получили вторую дозу вакцины
| получили третью дозу вакцины
|Вакцины, которые используются для иммунизации
|Когда начали вакцинацию?
|Монголия 3,3 млн
|69,7%
|431 655 человек
|2 268 689 человек
|2 169 197 человек
|988 275 человек
|«Синофарм», Pfizer, «Спутник V», AstraZeneca,Moderna
|23 февраля 2021 года
|Казахстан 19,6 млн
|46,6%
|1 166 697 человек
|9 136 288 человек
|8 702 950 человек
|«Спутник V», QazVac, Hayat-Vax, Pfizer, CoronaVac, Moderna
|1 февраля 2021 года
|Узбекистан 34 млн
|56,4%
|250 063 человека
|19 202 166 человек
|14 414 597 человек
|7 862 934 человека
|«Спутник V», ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайскую вакцину (получают в 3 этапа), AstraZeneca
|1 апреля 2021 года
|Кыргызстан 6,4 млн
|10,7%
|196 232 человека
|1 280 301 человек
|1 068 330 человек
|42 058 человек
|«Синофарм», «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna
|29 марта 2021 года
|Таджикистан 9,5 млн
|35,6%
|17 180 человек
|3 386 686 человек
|2 754 739 человек
|AstraZeneca, CoronaVac, Moderna
|23 марта 2021 года
|Туркменистан 6,1 млн
|нет данных
|
Официально не сообщается
|Официально не сообщается
|AstraZeneca
|февраль 2021 года
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