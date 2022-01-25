В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - Минэнерго Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 12:44, 25 января 2022
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|Предыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество
CentralAsia (UZ) - В Минэнерго Узбекистана прокомментировали массовое отключение электричества в Ташкенте и регионах.
В настоящее время электричество отсутствует в столице и других регионах республики.
«Сегодня, 25 января, в 11:00 часов в некоторых регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии. В настоящее время специалисты работают над устранением неисправности. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена позже», - отметили в Минэнерго РУз.
В Минэнерго принесли извинения за причиненные неудобства потребителям.
На данный момент электричество отсутствует в Ташкенте, Нукусе, Карши, Бухаре, Самарканде, Фергане, Джизаке, Алмалыке и Намангане.
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