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В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - Минэнерго Узбекистана
Предыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество

CentralAsia (UZ) -  В Минэнерго Узбекистана прокомментировали массовое отключение электричества в Ташкенте и регионах.

В настоящее время электричество отсутствует в столице и других регионах республики.

«Сегодня, 25 января, в 11:00 часов в некоторых регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии. В настоящее время специалисты работают над устранением неисправности. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена позже», - отметили в Минэнерго РУз.

В Минэнерго принесли извинения за причиненные неудобства потребителям.

На данный момент электричество отсутствует в Ташкенте, Нукусе, Карши, Бухаре, Самарканде, Фергане, Джизаке, Алмалыке и Намангане.

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