В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане нет электричества

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане и Узбекистане масштабное отключение электричества.
В Казахстане света нет в Алматы, Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, Алматинской области и других южных областях страны.
В акимате Алматы прокомментировали перебои с электричеством: «Отключение произошло по линии KEGOK. Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты».
РИА Новости сообщает, что электричества нет и в столице Узбекистана - Ташкенте.
Также сообщается, что электричества нет по всему Кыргызстану.
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