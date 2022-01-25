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В Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане нет электричества
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане и Узбекистане масштабное отключение электричества.

В Казахстане света нет в Алматы, Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, Алматинской области и других южных областях страны.

В акимате Алматы прокомментировали перебои с электричеством: «Отключение произошло по линии KEGOK. Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР на подстанциях АЖК. Работы по переподключению начаты».

РИА Новости сообщает, что электричества нет и в столице Узбекистана - Ташкенте.

Также сообщается, что электричества нет по всему Кыргызстану.

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