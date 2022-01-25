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Ташкентский метрополитен приостановил работу из-за массового отключения электричества
Продолжение: В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - МинэнергоПредыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество

CentralAsia (UZ) -  В связи с отключением электричества по всему городу Ташкентский метрополитен временно приостановил свою работу.

«Из-за отключения электроэнергии во всех районах столицы временно приостановлено движение метро на всех линиях Ташкентского метрополитена. После устранения неисправности Ташкентский метрополитен продолжит обслуживать пассажиров по регулярному графику», - отмечается в сообщении метрополитена.

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