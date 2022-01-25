Ташкент и другие города Узбекистана остались без отопления и воды

- Узбекистан, общество
- 13:01, 25 января 2022
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|Продолжение: В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - Минэнерго Узбекистана
|Предыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество
CentralAsia (UZ) - Вслед за отключением электричества, сейчас многие в Узбекистане столкнулись с отключениями воды и отопления.
В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана предупредили, что из-за отключения электроэнергии возможны сбои при подаче холодной и горячей воды, а также отопления.
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