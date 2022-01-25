Ташкент и другие города Узбекистана остались без отопления и воды

CentralAsia (UZ) - Вслед за отключением электричества, сейчас многие в Узбекистане столкнулись с отключениями воды и отопления.

В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана предупредили, что из-за отключения электроэнергии возможны сбои при подаче холодной и горячей воды, а также отопления.