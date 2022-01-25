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Ташкент и другие города Узбекистана остались без отопления и воды
Продолжение: В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - Минэнерго УзбекистанаПредыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество

CentralAsia (UZ) -  Вслед за отключением электричества, сейчас многие в Узбекистане столкнулись с отключениями воды и отопления.

В Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана предупредили, что из-за отключения электроэнергии возможны сбои при подаче холодной и горячей воды, а также отопления.

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