В Ташкенте застрявших в вагонах метро пассажиров поэтапно эвакуируют

CentralAsia (UZ) - Пассажиры, застрявшие в вагонах метрополитена Ташкента из-за массового отключения электроэнергии, будут постепенно выведены. Об этом сообщил представитель столичного метро.

Ранее сообщалось, что 25 января примерно в 11:05 в Ташкенте и других регионах Узбекистана началось массовое отключение электричества. На фоне этого все линии метрополитена были остановлены.

Из-за отсутствия света перестали работать и светофоры, что привело к образованию заторов на перекрестках.