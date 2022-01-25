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В Ташкенте застрявших в вагонах метро пассажиров поэтапно эвакуируют
Продолжение: Ташкентский метрополитен приостановил работу из-за массового отключения электричестваПредыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество

CentralAsia (UZ) -  Пассажиры, застрявшие в вагонах метрополитена Ташкента из-за массового отключения электроэнергии, будут постепенно выведены. Об этом сообщил представитель столичного метро.

Ранее сообщалось, что 25 января примерно в 11:05 в Ташкенте и других регионах Узбекистана началось массовое отключение электричества. На фоне этого все линии метрополитена были остановлены.

Из-за отсутствия света перестали работать и светофоры, что привело к образованию заторов на перекрестках.

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