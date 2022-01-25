В Минэнерго Узбекистана назвали причину массового отключения электричества по республике

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CentralAsia (UZ) - Минэнерго Узбекистана распространило официальное сообщение по массовому отключению электричества по стране.

В 10:57 в результате крупной аварии в электросетях Республики Казахстан произошло отключение электроэнергии в городах Алматы, Шымкент, Тарас, Туркестан (области) и прилегающих районах.

В результате в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Оше и во всех других городах, наблюдались перебои с подачей электроэнергии.

Узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана.

В результате электроэнергия была отключена в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской областях.

В настоящее время в случае отключения от соседних государственных сетей принимаются меры по запуску каждой ТЭЦ отдельно, подключая сети поэтапно.