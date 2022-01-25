На горном курорте под Ташкентом люди застряли на канатной дороге на высоте (видео)

На горном курорте под Ташкентом люди застряли на канатной дороге на высоте

CentralAsia (UZ) - На горном курорте «Амирсай», расположенном в Ташкентской области, люди застряли на канатной дороге. Об этом сообщили очевидцы, которые поделились видео в соцсетях.

Известно, что протяженность канатной дороги, способной перевозить 2400 человек в час, составляет 2913 метров. Высота нижней станции — 1380 м над уровнем моря, верхней — 1676 метров.

Ранее сообщалось, что 25 января в 11 часов дня по всему Ташкенту и ряду регионов Узбекистана произошло массовое отключение электричества. В Минэнерго Узбекистана прокомментировали ситуацию тем, в результате крупной аварии в электросетях Республики Казахстан произошло отключение электроэнергии в городах Алматы, Шымкент, Тарас, Туркестан (области) и прилегающих районах. В результате в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Оше и во всех других городах, наблюдались перебои с подачей электроэнергии.

Узбекская электросеть, которая подключена к Единой электрической сети, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана.

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