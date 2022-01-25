Аэропорты по всему Узбекистану приостановили свою работу

- Узбекистан, общество
- 14:00, 25 января 2022
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|Продолжение: В Минэнерго Узбекистана назвали причину массового отключения электричества по республике
|Предыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество
CentralAsia (UZ) - Аэропорты по всей республике временно приостановили свою работу в связи с отключением электричества, сообщили в пресс-службу Uzbekistan Airports.
В ташкентском аэропорту не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту «Ташкент – Нур-Султан» успели пройти регистрацию, таможенный, паспортный контроль и досмотр безопасности. Порядка 60 пассажиров находятся в стерильной зоне, около 30 человек – в зоне регистрации.
В связи с отключением электроэнергии пассажиры не могут пройти досмотр. Дальнейшие меры будет принимать авиакомпания Uzbekistan Airways.
Рейс HY-762 «Алматы – Ташкент» ушёл на запасной аэродром в Навои. Также экипаж рейса KC-127 авиакомпании Air Astana по маршруту «Алматы – Ташкент» принял решение вернуться в аэропорт отправления.
Помимо этого, проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои.
После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу.