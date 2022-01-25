Аэропорты по всему Узбекистану приостановили свою работу

CentralAsia (UZ) - Аэропорты по всей республике временно приостановили свою работу в связи с отключением электричества, сообщили в пресс-службу Uzbekistan Airports.

В ташкентском аэропорту не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту «Ташкент – Нур-Султан» успели пройти регистрацию, таможенный, паспортный контроль и досмотр безопасности. Порядка 60 пассажиров находятся в стерильной зоне, около 30 человек – в зоне регистрации.

В связи с отключением электроэнергии пассажиры не могут пройти досмотр. Дальнейшие меры будет принимать авиакомпания Uzbekistan Airways.

Рейс HY-762 «Алматы – Ташкент» ушёл на запасной аэродром в Навои. Также экипаж рейса KC-127 авиакомпании Air Astana по маршруту «Алматы – Ташкент» принял решение вернуться в аэропорт отправления.

Помимо этого, проблемы с электричеством наблюдаются в аэропортах Намангана, Андижана, Ферганы, Термеза, Карши, Ургенча, Бухары, Нукуса и Самарканда. На данный момент электричество есть только в аэропорту Навои.

После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу.