Сват Дариги Назарбаевой Берик Имашев освобожден от должности руководителя ЦИК Казахстана

Берик Имашев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида является женой Нурали Алиева - сына Назарбаевой.

«Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана», - говорится в указе.

Берик Имашев работал в должности главы ЦИК с сентября 2016 года.

Родился 7 июня 1960 года в Алматы. В 1982 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «юрист».

В 2000-2001 годах работал председателем Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2001-2003 годах - член коллегии адвокатов Астаны.

С 2002 по 2003 год был президентом ЗАО «Нефтеконсалтинг».

В 2003-2005 годах работал в должности заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана.

В 2005 году возглавлял Фонд развития малого предпринимательства.

С 2005 по 2007 год - заместитель руководителя Администрации президента.

В 2007-2008 годах был секретарем Совета безопасности Казахстана. С февраля по август 2008 года занимал пост помощника президента - секретаря Совбеза.

С 2008 по 2012 год - депутат сената парламента, председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

С 2012 по 2016 год занимал должность министра юстиции.

Новым председателем Центральной избирательной комиссии назначен Нурлан Абдиров, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана», - говорится в указе.

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