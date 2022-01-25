В регионах Узбекистана восстанавливается электроснабжение - Минэнерго РУз

- Узбекистан, общество
- 14:46, 25 января 2022
- Просмотров: 1125 English
|Продолжение: В Минэнерго Узбекистана назвали причину массового отключения электричества по республике
|Предыстория: Почти по всему Ташкенту отключили электричество
CentralAsia (UZ) - В ряде регионов Узбекистана возобновилась работа электростанций.
В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию, в регионах восстанавливается электроснабжение.
Началась подача электроэнергии через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.
Процесс восстановления подачи электроэнергии в регионах страны продолжается, - отметили в Минэнерго.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.