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В регионах Узбекистана восстанавливается электроснабжение - Минэнерго РУз
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CentralAsia (UZ) -  В ряде регионов Узбекистана возобновилась работа электростанций.

В Министерстве энергетики Узбекистана сообщили, что электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию, в регионах восстанавливается электроснабжение.

Началась подача электроэнергии через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

Процесс восстановления подачи электроэнергии в регионах страны продолжается, - отметили в Минэнерго.

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