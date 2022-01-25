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CentralAsia (KZ) - Энергоснабжение в Алматы восстановят в течение 30 минут, заявил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Ян Гирин.

«Работают все аварийные бригады. Через 30 минут энергоснабжение по всему городу будет восстановлено», - сообщил Гирин агентству КазТАГ.

Ранее сообщалось, что Алматы и юг Казахстана, Кыргызстан и Узбекистан частично остались без электричества. Позже в АО «Самрук-Энерго» заявили, что произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу. В АО «KEGOC» сообщили, что объем ограничений при подаче электричества на юге Казахстана составляет порядка 1,5 тыс. МВт.

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