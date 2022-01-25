экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Энергоснабжение в Алматы восстановят в течение 30 минут
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Энергоснабжение в Алматы восстановят в течение 30 минут, заявил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Ян Гирин.

«Работают все аварийные бригады. Через 30 минут энергоснабжение по всему городу будет восстановлено», - сообщил Гирин агентству КазТАГ.

Ранее сообщалось, что Алматы и юг Казахстана, Кыргызстан и Узбекистан частично остались без электричества. Позже в АО «Самрук-Энерго» заявили, что произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу. В АО «KEGOC» сообщили, что объем ограничений при подаче электричества на юге Казахстана составляет порядка 1,5 тыс. МВт.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Грузовые поезда Китай-Европа стимулируют потоки иностранной валюты в Монголию, - чиновник
  • Аэропорты Узбекистана возобновили работу
  • Впервые в Монголии в ЕС зарегистрировано географическое указание облепихи аймака Увс


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com