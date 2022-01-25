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Аэропорты Узбекистана возобновили работу
Продолжение: Аэропорты по всему Узбекистану приостановили свою работуПредыстория: В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - Минэнерго Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Пресс-служба АО Uzbekistan Airports сообщила в своем Telegram-канале, что аэропорты Узбекистана возобновили свою работу.

Приостановка была вызвана отключением электроэнергии в ряде регионов страны из-за сбоя в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии.

По данным пресс-службы, аэропорт Ташкента работает только на прием рейсов, а в регионах — и на прием, и на вылет.

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