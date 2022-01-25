Аэропорты Узбекистана возобновили работу

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба АО Uzbekistan Airports сообщила в своем Telegram-канале, что аэропорты Узбекистана возобновили свою работу.

Приостановка была вызвана отключением электроэнергии в ряде регионов страны из-за сбоя в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии.

По данным пресс-службы, аэропорт Ташкента работает только на прием рейсов, а в регионах — и на прием, и на вылет.