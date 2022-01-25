Эксперт оценил ущерб отключения электричества в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

CentralAsia (KZ) - Ущерб от отключения электричества в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане на несколько часов может составить сотни миллиардов долларов, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он сказал «Ленте.ру».

По словам Беляева, отключение электроэнергии даже на несколько часов приводит к колоссальному экономическому ущербу, так как это отражается не только на бытовом уровне, но и на промышленном и транспортном секторах. Также это удар по отраслям непрерывного цикла, электронике и информационно-технологическим средствам, с помощью которых осуществляется координация по управлению экономическими процессами.

«Восстановительный период будет не такой простой. Это не просто включить снова, подать электроэнергию, и все сразу заработает. Здесь будут еще и последующие афтершоки, как при землетрясениях, которые будут тянуться достаточно долго. Эти афтершоки будут иметь еще достаточно разрушительное последствие для экономики. Точные цифры тут не назовешь, но слово коллапс тут подходит наилучшим образом», — объяснил экономист.

Ранее в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший электричества Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC сообщила, что это произошло из-за перегрузки транзитной линии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения