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Медучреждения Узбекистана перевели на дополнительные источники питания
Предыстория: В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - Минэнерго Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана разработало план оперативных мероприятий по бесперебойному обеспечению медучреждений электроэнергией. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава РУз Фуркат Санаев. Он также отметил, что медучреждения пересмотрели график операций из-за случившегося.

Отвечая на вопрос издания Kun.uz о том, не сказалось ли полное отключение электроэнергии в Ташкенте на работе медицинских центров, где в это время могли проводиться операции, он сказал, что все операционные блоки обеспечены генераторами.

«При отключении одного источника сразу происходит подключение к другому», — сказал он.

Фуркат Санаев признал, что дизель-генераторы не могут работать очень долго, и выразил надежду, что электроснабжение будет в скором времени восстановлено.

Ранее сообщалось, что около 11 часов дня 25 января в Ташкенте и других регионах Узбекистана в массовом порядке отключилось электричество. В Минэнерго Узбекистана прокомментировали ситуацию «крупной аварией» на территории соседней Казахстана.

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