Казахстан выделил для участия в зимней Олимпиаде в Китае более $570 тыс.

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков озвучил приблизительную сумму расходов на участие сборной в Олимпиаде в Пекине, передает Tengrinews.kz.

По словам генсекретаря НОК, расходы будут корректироваться.

«Запланировано на пекинскую Олимпиаду порядка 250 млн тенге (около 572 тыс. 735), но сумма будет меньше. Точная сумма - 228 млн (522 тыс. 334), но сумма уменьшается, так как количество участников, имеются в виду делегации, подрезается организаторами. Вот такой ответ», - прокомментировал Андрей Крюков на пресс-конференции СЦК.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Олимпийских игр 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения