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Казахстан выделил для участия в зимней Олимпиаде в Китае более $570 тыс.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков озвучил приблизительную сумму расходов на участие сборной в Олимпиаде в Пекине, передает Tengrinews.kz.

По словам генсекретаря НОК, расходы будут корректироваться.

«Запланировано на пекинскую Олимпиаду порядка 250 млн тенге (около 572 тыс. 735), но сумма будет меньше. Точная сумма - 228 млн (522 тыс. 334), но сумма уменьшается, так как количество участников, имеются в виду делегации, подрезается организаторами. Вот такой ответ», - прокомментировал Андрей Крюков на пресс-конференции СЦК.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны соблюдать олимпийское перемирие во время зимних Олимпийских игр 2022 года.

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