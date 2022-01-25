США пригрозили оставить Россию без электроники

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CentralAsia (CA) - Власти США готовятся ограничить поставки электроники в Россию в случае вторжения ее войск на территорию Украины. Как сообщает Reuters, ограничения могут распространяться на такие важнейшие отрасли промышленности, как искусственный интеллект, морское дело, оборона и гражданская авиация, а также в более широком плане, включая потребительскую электронику.

Для этого США могут ужесточить правила экспортного контроля, как они уже делали с китайской Huawei. Однако пока остается неясным, как именно это может ударить по России, указывает агентство. Эксперт по международной торговой политике и экономическим санкциям в Институте международной экономики Петерсона Джеффри Шотт сказал: «Строгое введение правила прямых иностранных поставок значительно повлияло бы на торговлю и производство в России, хотя трудно сказать, насколько сильно».

Как писала The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена сейчас готовит против России новый пакет санкций, в который собираются включить запрет на поставки в страну полупроводников и устройств, созданных с их использованием. Издание подчеркивало, что практически все устройства в мире произведены с использованием полупроводников при участии США. Иными словами, экспорт электроники и бытовой техники в Россию может быть почти полностью прекращен.

О планах запретить экспорт микросхем в Россию стало известно ранее в январе. Источники Reuters рассказали, что Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) направила запрос в Совет национальной безопасности Белого дома, чтобы оценить возможности задуманных экспортных ограничений. Вашингтон отказался комментировать эту информацию и указал только, что американская сторона готова к любым жестким санкциям против России.