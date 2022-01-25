Перебои в подаче электроэнергии в Казахстане начались еще вчера, - СМИ

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CentralAsia (KZ) - Турецкие СМИ пишут, что в Казахстане перебои в подаче электроэнергии начались еще вчера.

В стране в середине зимы из-за неисправности электросетей началось пониженное напряжение. После этого электричество полностью отключилось в южных провинциях Казахстана, особенно в городе Алматы.

Со вчерашнего дня было объявлено о начале работ по восстановлению отключенной электроэнергии, в то время как было объявлено о прекращении производства в банках, фабриках, торговых центрах и во многих районах страны, пишет издание Sondakika.

25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.

Как пишет издание, из-за начавшегося в Казахстане отключения электроэнергии пострадали Кыргызстан и Узбекистан, которые получали электроэнергию по одной линии. В заявлении Кыргызстана было объявлено, что в столице Бишкеке и втором по величине городе Ош также в других регионах страны было отключено электричество. Кроме того, в стране произошло отключение мобильной связи и Интернета, а также произошли сбои в производстве и сфере услуг.

В Министерстве энергетики Узбекистана также сказали, что утром 25 января во многих регионах страны начались перебои в подаче электроэнергии. В ведомстве отметили, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан пользуются единой электрической сетью. Позже каждая страна объявила о восстановлении электроснабжения.

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