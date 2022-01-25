В Узбекистане правительственная комиссия начала расследование причин массового отключения электроэнергии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане по поручению Шавката Мирзиеева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром по выявлению и устранению причин отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Комиссия поставила задачу, в первую очередь, восстановить процесс генерации и восстановить электроснабжение потребителей путем подачи напряжения в электрические сети высокого и низкого напряжения. Также поручено разработать план по недопущению подобных ситуаций в будущем.

25 января в результате крупной аварии в единой энергосистеме Центральной Азии в страны произошли отключения электроэнергии в трех странах - Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

По данным Минэнерго РУз, «узбекская энергосистема, являясь частью единой региональной энергосистемы, имеет систему защиты от аварий на Ташкентской и Сырдарьинской теплоэлектростанциях (ТЭС), которая, в случае возникновения угрозы, автоматически отключает обе станции. Их отключение, в свою очередь, негативно отразилось на работе Талимарджанской и Туракурганской ТЭС».

В результате отключения электроэнергии были зафиксированы в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях.

«Необходимо отметить, что энергосистема Узбекистана работает параллельно с энергосистемой Средней Азии. Неисправности, наблюдаемые в той или иной области системы, могут спасти другие области от аварии или, наоборот, негативно повлиять на ее устойчивую работу. Система аварийной релейной защиты и автоматики – это техническое и инженерное условие, реализуемое для обеспечения устойчивости энергосистемы, предотвращающее различные неисправности и возгорания в системе», – говорится в сообщении Минэнерго.

В настоящее время энергоснабжение энергосистемы начинает осуществляться через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

«Подача электроэнергии в регионы страны в настоящее время постепенно восстанавливается. Дополнительная информация будет предоставляться по мере устранения неполадок», – отметили в министерстве.