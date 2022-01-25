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Власти Ташкента рекомендовали работодателям отпускать сотрудников домой

CentralAsia (UZ) -  Администрация Ташкента рекомендовала руководителям организаций и предприятий отпускать своих сотрудников домой после 15:30, говорится в сообщении администрации столицы Узбекистана.

Данное решение связано с продолжающимися в городе сбоями в электроснабжении, из-за чего не работают метрополитен и многие перекрестки.

«В связи с изложенным рекомендуем поэтапно отпускать сотрудников вашей организации после 15:30 для предотвращения одновременного скопления людей и транспорта на улицах Ташкента», - отмечается в сообщении столичной администрации.

25 января в результате крупной аварии в единой энергосистеме Центральной Азии в страны произошли отключения электроэнергии в трех странах - Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане.

В результате отключения электроэнергии были зафиксированы в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях.

В настоящее время энергоснабжение энергосистемы начинает осуществляться через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

Подача электроэнергии в регионы страны в настоящее время постепенно восстанавливается.

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