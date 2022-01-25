Как связаны энергосистемы Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана?

Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) - 25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.

Причины отключения пока неизвестны, однако в Кыргызстане заявили, что аварий на территории страны не было. При этом энергетики Узбекистана и Казахстана обвинили друг друга в проблеме.

Эти три страны работают в Объединенном энергетическом кольце.

Объединенная энергетическая система Центральной Азии была сформирована во времена СССР. В 2009 году «энергокольцо» распалось. Спустя 10 лет его вновь восстановили.

После распада СССР Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан подписали соглашение о параллельной работе энергетических систем. Диспетчерский центр в Ташкенте переименовали в «Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Средней Азии». В систему входили 83 электростанции. Связующим звеном выступала замкнутая электрическая сеть 500 кВ, которая проходила по территории стран-участниц.

Но в 2003 году «энергокольцо» покинул Туркменистан, решив автономно обеспечивать себя электричеством. В 2009 году узбекская энергосистема отключила линии связи с таджикской энергосистемой.

В том же 2009 году, по данным KEGOC, часто происходили перегрузка и аварийное отключение линий связи 500 кВ Север – Юг Казахстана. Причиной тому стало отсутствие упорядоченности балансов производства и потребления электроэнергии в объединенной энергетической системе Центральной Азии.

В 2009 году «энергокольцо» фактически перестало существовать.

Когда «энергокольцо» восстановили?

О восстановлении энергосистемы заговорили в 2014 году из-за нехватки электроэнергии в Узбекистане и Кыргызстане, но тогда всё так и осталось на уровне разговоров.

В 2017 году в столице Казахстана главы энергетических ведомств стран Центральной Азии обсуждали вопрос о восстановлении единой энергосистемы между ними. Представители Таджикистана заявили, что восстановят «энергокольцо» за пару лет. Стороны согласовали проект резолюции об объединенной энергетической системе. Но и это не привело к её восстановлению.

Следующая попытка состоялась уже летом 2019 года. Представители Центральной Азии в Стамбуле подписали декларацию по региональному сотрудничеству в сфере энергетических реформ и созданию единого рынка электроэнергии.

⇳

В начале декабря 2021 года на Евразийском конгрессе в Москве министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир заявил, что его страна планирует вернуться в единое «энергокольцо» в 2022–2023 годах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения