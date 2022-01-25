СЭС Ташкента: Ситуация с хранением вакцин от коронавируса под контролем

CentralAsia (UZ) - В Ташкентском городском отделении Службы санитарно-эпидемиологического благополучия заверили, что массовое отключение электроэнергии не скажется на условиях хранения вакцин от коронавируса.

Отмечается, что электрогенераторы в хранилищах вакцин есть как и в городском отделении, так и в районных. Каждый из них полностью заправлен. Помимо этого имеется дополнительный запас горючего.

А в случае полного отсутствия света минимальная необходимая температура в хранилищах может поддерживаться до четырех часов.

Ранее сообщалось, что около 11 часов дня 25 января в Ташкенте и других регионах Узбекистана в массовом порядке отключилось электричество. В Минэнерго Узбекистана прокомментировали ситуацию «крупной аварией» на территории соседней Казахстана.