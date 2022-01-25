СЭС Ташкента: Ситуация с хранением вакцин от коронавируса под контролем

- Узбекистан, общество
- 18:32, 25 января 2022
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|Продолжение: В регионах Узбекистана восстанавливается электроснабжение - Минэнерго РУз
|Предыстория: В Минэнерго Узбекистана назвали причину массового отключения электричества по республике
CentralAsia (UZ) - В Ташкентском городском отделении Службы санитарно-эпидемиологического благополучия заверили, что массовое отключение электроэнергии не скажется на условиях хранения вакцин от коронавируса.
Отмечается, что электрогенераторы в хранилищах вакцин есть как и в городском отделении, так и в районных. Каждый из них полностью заправлен. Помимо этого имеется дополнительный запас горючего.
А в случае полного отсутствия света минимальная необходимая температура в хранилищах может поддерживаться до четырех часов.
Ранее сообщалось, что около 11 часов дня 25 января в Ташкенте и других регионах Узбекистана в массовом порядке отключилось электричество. В Минэнерго Узбекистана прокомментировали ситуацию «крупной аварией» на территории соседней Казахстана.