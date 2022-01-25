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В Ташкенте в течение 6 часов пообещали полноценную подачу питьевой воды
Продолжение: Ташкент и другие города Узбекистана остались без отопления и водыПредыстория: В Ташкенте и регионах страны произошло отключение электроэнергии из-за крупной аварии - Минэнерго Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по состоянию на 18:00 возобновлена работа на 80 из 500 котельных, входящих в систему Министерства ЖКО.

Подача воды в Ташкенте была прекращена днем 25 января из-за массового отключения электричества.

По информации Министерства жилищно-коммунального обслуживания, работу насосных агрегатов на столичном магистральном водопроводном узле «Кадырия», приостановленную из-за перебоев с электричеством, вновь возобновили.

В настоящее время принимаются неотложные меры по восстановлению гидравлического режима питьевой воды. В течение 6 часов подача воды в Ташкенте вернется в нормальное русло. В некоторых районах столицы (Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском, Учтепинском, Шайхантахурском и Алмазарском районах) подача воды возобновится в течение 6 часов.

«Министр жилищно-коммунального хозяйства Шерзод Хидоятов посетил гидроузел «Кадырия» и взял ситуацию на контроль», — говорится в сообщении.

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