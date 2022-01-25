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В Узбекистане приостановлена работа ряда нефте- и газоперерабатывающих заводов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане АО "Узбекнефтегаз" приостановило работу ряда подведомственных предприятий из-за перебоев в электроснабжении, передает пресс-служба АО.

В их числе - Бухарский нефтеперерабатывающий завод и три газоперерабатывающих предприятия. Кроме того, приостановлена добыча на 64 месторождениях.

По данным пресс-службы, при этом перебоев в поставках газа и нефтепродуктов для нужд экономики и жителей Узбекистана не возникло.

Всем предприятиям и организациям предписано продавать бензин и дизельное топливо по средней биржевой цене на вчерашний день, говорится в информации АО.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.

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