В Узбекистане приостановлена работа ряда нефте- и газоперерабатывающих заводов

- Узбекистан, новости компаний
- 19:56, 25 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане АО "Узбекнефтегаз" приостановило работу ряда подведомственных предприятий из-за перебоев в электроснабжении, передает пресс-служба АО.
В их числе - Бухарский нефтеперерабатывающий завод и три газоперерабатывающих предприятия. Кроме того, приостановлена добыча на 64 месторождениях.
По данным пресс-службы, при этом перебоев в поставках газа и нефтепродуктов для нужд экономики и жителей Узбекистана не возникло.
Всем предприятиям и организациям предписано продавать бензин и дизельное топливо по средней биржевой цене на вчерашний день, говорится в информации АО.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.
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