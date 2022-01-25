CentralAsia (KZ) - Энергосистема Казахстана восстановлена, сообщило правительство страны.

В сообщении представлены хронология аварии:

В 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии произошел перегруз электрического транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана. В момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 МВт.

Действием противоаварийной автоматики был предотвращен полный останов Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1300 МВт. Вынужденные ограничения составили 1900 МВт.

При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

В 13:39 восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

В 14:53 сняты все ограничения по городу Алматы и Алматинской области.

В 15:10 подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент.

Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16:00.

Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей. В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения, говорится в сообщении.

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