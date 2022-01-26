Премьер-министр Монголии нажал кнопку первой взрывной работы в подземных рудниках Оюу-Толгой. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 25 января Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ работал на руднике Оюу-Толгой. Он сделал совместное заявление с инвесторами и планирует начать эксплуатацию подземного рудника.

Он приехал в аймак Өмнөговь, чтобы сделать совместное заявление с инвесторами проекта Оюу-Толгой и дать старт продолжению развития подземного рудника.

Вчера утром состоялось заседание совета директоров Оюу-Толгой, на котором было принято решение о начале эксплуатации подземного рудника. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, подземный рудник технически и оперативно готов к началу проходки. Планирование подземных горных работ началось в 2005 году, а строительство началось в 2016 году.

Выемка горных пород представляет собой процесс взрывания руды на глубине 1,2 км и основу процесса притягивания породы к ее добычному уровню под действием собственной силы тяжести.

В заявлении Rio говорится, что соглашение продвинет вперед проект Оюу-Толгой, перезагрузив отношения между партнерами и повысив ценность проекта для Монголии.

Первая устойчивая добыча подземным способом ожидается в первой половине 2023 года.

«Начало подземных горных работ на Оюу-Толгой демонстрирует миру, что Монголия может устойчиво работать вместе с инвесторами и стать надежным партнером. В рамках нашей новой политики восстановления я рад выразить готовность Монголии активно и взаимовыгодно работать с глобальными инвесторами и партнерами», — заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Rio заявила во вторник, что в рамках комплексного пакета, согласованного между владельцами проекта и правительством Монголии, Turquoise Hill Resources (TRQ) полностью откажется от кредита Erdenes Oyu Tolgoi (EOT) на сумму 2,4 миллиарда долларов, включая сумму общих долевые инвестиции в Оюу-Толгой, финансируемые TRQ от имени EOT для реализации проекта на сегодняшний день, плюс начисленные проценты.

Тем временем парламент Монголии утвердил резолюцию, разрешающую нерешенные вопросы, которые были предметом переговоров с правительством Монголии в течение последних двух лет. С этим одобрением парламент Монголии потребовал, чтобы определенные меры были выполнены, чтобы резолюция считалась официально выполненной.

На сегодняшний день был рассмотрен ряд условий, включая отказ от ссуды для переноса счета; улучшенное сотрудничество с EOT; реализация мер по мониторингу механизмов финансирования разработки подземных рудников Оюу-Толгой и улучшению вопросов экологического и социального управления; утверждение договора поставки электроэнергии; и создание структуры финансирования на Оюу-Толгой, которая не требует дополнительного кредитного финансирования до начала устойчивого производства для Панели 0.

Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушольм заявил, что соглашение позволит продвинуть вперед один из крупнейших в мире проектов по производству меди и прочно утвердит Монголию в качестве глобального направления для инвестиций.

«Я дважды посещал Монголию за последние несколько месяцев, и я не могу не гордиться тем, чего добились наши сотрудники, работая рука об руку с местным населением, поставщиками и другими партнерами. Я хотел бы поблагодарить многие тысячи людей за то, чего они добились».

«Подземная разработка Ою-Толгой укрепит позицию Rio как ведущего мирового поставщика меди в то время, когда спрос растет, благодаря его роли в обеспечении декарбонизации и электрификации в гонке за нулевыми выбросами. Мы также изучим дополнительные возможности для декарбонизации операций Оюу-Толгой, включая использование возобновляемых источников энергии».

Временно исполняющий обязанности генерального директора TRQ Стив Тибо сказал, что компания очень рада началу работы над подрезкой, которая имеет решающее значение для раскрытия огромного потенциала этого высококачественного месторождения мирового класса на благо всех заинтересованных сторон.

«После подписания соглашений с правительством Монголии и дополнений к соглашению с Rio Tinto мы теперь с большей уверенностью можем завершить строительство этого уникального рудника, который, как ожидается, будет завершен быть одним из крупнейших рудников по производству меди в мире и генератором огромной экономической ценности и занятости в Монголии, а также прибылью для наших акционеров на долгие годы.

Я хочу поблагодарить правительство Монголии за его приверженность достижению сбалансированного соглашения, которое помогает продвигать проект, обеспечивая при этом, чтобы все заинтересованные стороны, включая народ Монголии, действительно получали выгоду от разработки этого ресурса. Это соглашение многое говорит о благоприятной среде для иностранных инвестиций в стране».

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