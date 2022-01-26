Разница между Сербией и Монголией, – мнение эксперта

CentralAsia (MNG) - Это был десятилетний и трудный период вынашивания, но Rio Tinto наконец-то заключила действенное соглашение с правительством Монголии о развитии крупного медного проекта Оюу-Толгой стоимостью 9,7 миллиарда долларов.

Каким бы бойким это ни было, Rio Tinto может быть только благодарен за то, что Монголия не является домом для непривитой звезды тенниса, которой было отказано в возможности сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

На прошлой неделе и всего через несколько дней после депортации Новака Джоковича из Австралии сербское правительство разорвало лицензии Rio Tinto на литиевый проект стоимостью 3,3 миллиарда долларов.

Депортация звезды тенниса стала соломинкой для правительства Сербии, которому предстоят выборы и волна общественного несогласия с экологическими рисками литиевого проекта. Сербская общественность выглядела не менее возмущенной обращением правительства Австралии с ее национальным теннисным достоянием.

Никакая дипломатия Rio Tinto или щедрые уступки не смогли спасти ее нынешние отношения с Сербией, несмотря на то, что исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаушхольм сказал во вторник Sydney Morning Herald и The Age, что он «по-прежнему полон надежд».

Но Стаушхольм использовал свои дипломатические навыки и солидный баланс Rio Tinto, чтобы заключить мир с Монголией.

Эти прежде токсичные отношения между Rio Tinto и монгольским правительством потребовали серьезных уступок, чтобы убедить монгольский парламент в своей суверенной выгоде.

Rio Tinto нужно было либо выстрелить из денежного пистолета, либо рискнуть зайти в тупик, который затянется на годы.

Это было достигнуто за счет того, что Rio отказалась от ссуды в размере 3,3 миллиарда долларов, которую она предоставила правительству, и согласилась на то, чтобы в конечном итоге Монголия поставляла электроэнергию для проекта. (Со своей стороны, Монголия позволит Rio в краткосрочной перспективе продолжить сделку по поставкам электроэнергии с Китаем.)

Стаушхольм явно считал, что негативное влияние этих уступок на доходы с Оюу-Толгой будет меньше, чем отказ от ключевой подземной стадии проекта.

Это проект, который был раздираем разногласиями, пережил временные и финансовые затраты и геологические проблемы и горько оплакивал сменявших друг друга руководителей Rio.

Всего год назад Rio Tinto угрожала выйти из важного элемента подземной разработки проекта, если правительство Монголии не предоставит уступки.

Но во вторник утром Стаушхольм проработал один год в Rio Tinto, сидя в аэропорту Улан-Батора в Монголии по пути на объект Оюу-Толгой, чтобы встретиться с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамрай для церемонии перерезания ленточки, о которой он сказал, что он был «очень взволнован».

Хотя в этой сделке не все завязано, наиболее заметным из которых является налоговый режим, основные препятствия были преодолены.

Это не было сделкой одного человека. Безусловно, помогло то, что исполнительный директор медного подразделения Rio Tinto Болд Баатар гражданин Монголии.

Сделка знаменует собой первую крупную победу для Стаушхольма, чей более дипломатичный и коллегиальный стиль резко контрастирует со стилем его предшественника, Жана Себастьяна Жака, который покинул компанию после разрушения Rio Tinto культурно значимого ущелья Джуукан в Западной Австралии. Хотя Джуукан представляет собой беспорядок, созданный предыдущими режимами Rio Tinto, он станет проверкой навыков переговоров и компромиссов Стаушхольма, а сделать предстоит еще многое.

Решение проблемы Монголии станет долгожданной победой для Rio Tinto, которая столкнулась с многочисленными проблемами, наиболее серьезной из которых является низкий годовой объем производства железной руды в Западной Австралии.

Повышенное внимание к управлению вопросами наследия коренных народов сыграло свою роль в производстве, но Rio Tinto, как и другим производителям в Западной Австралии, также необходимо было справиться с нехваткой навыков, связанных с COVID-19, и дождем.

Тем не менее, как BHP, так и Fortescue, похоже, лучше справились с проблемами пандемии и с меньшим влиянием на производство в своих декабрьских кварталах.

автор: Элизабет Найт

источник: The Sydney Morning Herald

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