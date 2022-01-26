В Монголии действуют 79 филиалов и представительств международных НПО

CentralAsia (MNG) - Обновлены правила деятельности иностранных НПО в Монголии.

Приказом министра юстиции и внутренних дел обновлены положения о выдаче, продлении и признании недействительными деятельности иностранных НПО и контроле за их деятельностью.

В частности, вопросы, касающиеся филиалов и представительств международных организаций, будут регулироваться приказом министра вместо приказа, изданного главой Главного управления по делам гражданства и иммиграции Монголии в 2016 году. В положениях подробно отражены отдельные вопросы, такие как выдача разрешения на осуществление деятельности в качестве филиала или или представительства, продление, основание для аннулирования разрешения и контроль.

С новым набором правил теперь можно продлить разрешения на 3 года в зависимости от таких факторов, как финансирование проектов и программ, рамки реализации и количество созданных рабочих мест, и на 5 лет, если соглашение о сотрудничестве было подписано с Правительство или организация стабильно работают более 10 лет.

В настоящее время в Монголии действуют 79 филиалов и представительств международных неправительственных организаций, из них 17 работают в гуманитарной сфере, 2 в сфере политики, 17 – в секторе образования, 12 - в социальной сфере, 8 – в секторе здравоохранения, 3 в сельскохозяйственной отрасли, 10 – в сфере окружающей среды и 10 – в сфере экономики.

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