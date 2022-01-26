Проект «Переход на зеленую экономику» будет реализован в Монголии

CentralAsia (MNG) - Госсекретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Т.Жамбалцэрэн провел встречу со страновым директором международной общественной организации People In Need в Монголии Тимоти Дженкинсом, советником по изменению климата Фабрицио Орсини и руководителями проекта «Переход на зеленую экономику».

На встрече стороны подробно обсудили проект, в том числе будущие цели, задачи и ожидаемые результаты, а Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности пообещало полную поддержку. Они также обменялись мнениями о путях расширения сотрудничества между Министерством сельского хозяйства и организацией People In Need Mongolia.

Проект будет реализован с целью предоставления малым и средним производителям продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и напитков и розничным торговцам информации, необходимой для изменения их подхода и поддержки внедрения экомаркировки, зеленых источников финансирования, циркулярной экономической модели в рамках программы Европейского Союза SWITCH-Asia.

Одной из программ в Монголии является управление отходами.

Управление отходами является ключевой проблемой в Монголии из-за урбанизации, индустриализации и увеличения потребления упакованных продуктов. Пластиковые отходы представляют собой особенно серьезную проблему, поскольку они вызывают широкомасштабное загрязнение окружающей среды, а также часто незаконно сбрасываются как гражданами, так и компаниями. CCR реализует проект «Устойчивая переработка пластика в Монголии» (05/2020 – 04/2024), финансируемый Европейским Союзом (программа SWITCH-Asia), вместе с четырьмя партнерами по проекту: Центр окружающей среды и безопасности Монголии, EcoSoum, Mongolian Sustainable Development Bridge, и институт T.G. Masaryk Water Research Institute.

Быстрый экономический рост вывел многие азиатские страны из бедности, но часто это происходило за счет увеличения использования природных ресурсов, увеличения выбросов парниковых газов и увеличения потоков отходов. Программа SWITCH-Asia, запущенная в 2007 году, помогает 24 странам Азии решать эти глобальные проблемы.

При поддержке Европейского Союза и его международных партнеров SWITCH-Asia продвигает устойчивое потребление и производство (SCP). Он направлен на улучшение экологических характеристик продуктов на протяжении всего их жизненного цикла, стимулирование спроса на более качественные продукты и производственные технологии, а также на помощь потребителям в принятии обоснованных решений.

Цели программы:

содействовать устойчивому развитию

способствовать экономическому процветанию и сокращению бедности в Азии и Центральной Азии

способствовать переходу к низкоуглеродной, ресурсоэффективной экономике замкнутого цикла

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения