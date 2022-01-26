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Во время пандемии COVID-19 в Улан-Баторе построили 8 школ и 23 детских сада

CentralAsia (MNG) -  Чтобы создать условия для более положительного воздействия школ на детей, городские власти сосредоточили внимание на увеличении количества школ и детских садов и приведении их в соответствие с нормами.

За прошедший год в столице сданы в эксплуатацию восемь новых школ и пристройка к одной школе. Также введены в эксплуатацию 23 новых детских сада и пристройки к четырем детским садам.

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