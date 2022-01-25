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«Газпром» подготовил документ для строительства второго газопровода в Китай
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта магистрального газопровода «Союз Восток», по которому газ из российских месторождений пойдет через Монголию в Китай, завершена. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Газпром».

Соответствующий протокол в режиме видеоконференции подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан. Газопровод должен стать продолжением «Силы Сибири-2» на территории Монголии.

Как сказано в документе, протяженность трассы на территории Монголии составит 962,2 км. Диаметр труб, которые планируется использовать, — 1,4 м. Для поддержания давления предлагается построить пять компрессорных станций.

«Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о строительстве газопровода «Союз Восток» в декабре 2019 года. В апреле 2021 года стороны утвердили технико-экономический анализ (ТЭА) проекта.

В середине декабря президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что проработка проекта трубопровода из России в Китай через Монголию продвигается успешно.

Предполагается, что строительство газопровода «Союз-Восток» начнется в 2024 году. По экспортной мощности (до 50 млрд кубометров) он может в 1,3 раза превзойти «Силу Сибири».

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