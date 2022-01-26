Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует размещать войска на Украине

Йенс Столтенберг

CentralAsia (CA) - Североатлантический альянс не собирается размещать войска на Украине. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не будет размещать боевые части на Украине»,— заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек сообщил, что НАТО отправит России ответ на предложения по безопасности уже на текущей неделе.

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США»,— сказал генсек.

По его словам, НАТО готово «обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности». «Но мы не готовы идти на компромисс по основным принципам»,— заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг говорил, что НАТО может развернуть дополнительные боевые подразделения в Восточной Европе. Такая мера может быть принята в ответ на наращивание Россией военного присутствия на границе с Украиной. НАТО также изучает возможность развертывания боевых групп альянса в Черноморском регионе, но никакие решения пока не приняты.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США готовы к диалогу с Россией по предложенным ей гарантиям безопасности, но не будут делать никаких уступок. Представитель Госдепа отметил, что все предпринимаемые обеими странами шаги должны быть взаимными.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного представителя ЕС сообщило, что США координируют с ЕС и НАТО письменный ответ на требования России по гарантиям безопасности. По словам чиновника, в ответе будут указаны действия России, которые вызывают тревогу в Европе.