Акции Turquoise Hill Resources резко выросли на фоне действий правительства Монголии

CentralAsia (MNG) - Что случилось

Утром 25 января рынки снова идут вниз, меняя курс после вчерашнего отскока. Однако акции Turquoise Hill Resources (NYSE:TRQ) сопротивляются тренду и растут. К радости инвесторов, вчера производитель меди сообщил обнадеживающие новости о своей деятельности в Монголии, в то время как некоторое позитивное освещение с Уолл-Стрит дает дополнительный повод для энтузиазма инвесторов.

По состоянию на 11:30 утра по восточному времени во вторник акции Turquoise Hill выросли на 16,5%.

Ну и что

Вчера (24 января) инвесторы больше не беспокоились о неопределенности в отношении основного актива компании. Вчера инвесторы узнали, что Turquoise Hill и правительство Монголии достигли соглашения, в том числе решения компании отказаться от государственного долга в размере 2,4 миллиарда долларов, связанного с рудником Оюу-Толгой.

Кроме того, Turquoise Hill объявила, что совет директоров Оюу-Толгой одобрил начало взрывных работ, что является шагом на пути к разработке подземного рудника. Более того, Turquoise Hill заявила, что достигла «комплексной договоренности о финансировании» Оюу-Толгой со своим партнером Rio Tinto (NYSE:RIO).

Уолл-стрит также обратил внимание на новости Turquoise Hill. Canaccord, например, 25 января повысила рейтинг акций до покупки и повысила целевую цену до 28 канадских долларов (22,20 доллара) с 21 канадского доллара. Точно так же TD Securities подняла акции до спекулятивной покупки, повысив целевую цену до 28 канадских долларов с 24 канадских долларов.

Что теперь

Поскольку Оюу-Толгой является единственным производственным активом, которым управляет Turquoise Hill, неудивительно, что рынок сегодня так оптимистично реагирует. Но с возросшей ясностью в отношении будущего актива, инвесторам, стремящимся получить доступ к меди, не обязательно спешить с приобретением акций сегодня. Есть несколько акций, ориентированных на медь, которые инвесторы могут изучить, помогая им определить, является ли Turquoise Hill правильным выбором для них.

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