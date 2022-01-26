Правительство Монголии и «Газпром» завершили исследование монгольского газопровода

CentralAsia (MNG) - Заместитель Премьер-министра Монголии С.Амарсайхан встретился вчера с Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллером, Россия, чтобы доработать ТЭО проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии, подписал меморандум о взаимопонимании. Таким образом стороны завершили технико-экономическое обоснование развития газопровода «Союз-Восток» через Монголию в Китай, сообщила 25 января администрация Кабмина Монголии. Об этом сообщает монгольский новостной сайт itoim.mn.

«Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, проект газопровода успешно реализуется в соответствии с совместно утвержденным планом.

В целях активизации данного проекта делегация во главе с заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым совершила два рабочих визита в Монголию в марте и октябре 2021 г. – и в ходе встреч вопросы полностью решены и начата дальнейшая работа», - сказал С.Амарсайхан.

По сообщению компании, результаты исследования были рассмотрены «Газпромом» и правительством Монголии, и стороны подписали протокол о реализации проекта. Трубопровод протянется на 693 км по территории Монголии и будет иметь диаметр 1400 мм.

«Союз Восток» впервые был предложен в 2019 году, за несколько месяцев до того, как Россия запустила свой первый газопровод «Сила Сибири» для подачи газа в Китай. По новому трубопроводу в Китай будет поступать до 50 млрд кубометров газа в год с месторождений российской Арктики. В то время как официальные лица Монголии выразили надежду, что строительные работы могут начаться уже в 2024 году, соглашение о поставках между Россией и Китаем для поддержки проекта достигнуто не было. Потребовалось более десяти лет, чтобы договориться о сделке по «Силе Сибири».

В середине декабря президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что проработка проекта трубопровода из России в Китай через Монголию продвигается успешно.

Предполагается, что строительство газопровода «Союз-Восток» начнется в 2024 году. По экспортной мощности (до 50 млрд кубометров) он может в 1,3 раза превзойти «Силу Сибири».

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