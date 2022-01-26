Тайваньцы подарили монгольской больнице назофарингеальный эндоскоп

слева: Грейс Дж. Р. Луо и Ш.Алтантуяа

CentralAsia (MNG) - 19 января тайваньский фонд Noordhoff Foundation передал в дар Монгольскому национальному центру охраны здоровья матери и ребенка назофарингеальный эндоскоп стоимостью 11 000 долларов США, который поможет улучшить качество лечения челюстно-лицевых пороков развития в Монголии.

«Поскольку тайваньский фонд Noordhoff Foundation передал в дар Монгольскому национальному центру охраны здоровья матери и ребенка медицинские перчатки, защитную одежду и маски в мае 2021 года, тайваньский энтузиазм безграничен, и сектор здравоохранения двух стран борется с пандемией плечо к плечу», - пишет Представительство Тайваня в Монголии.

«Совместная команда тайваньского фонда Noordhoff Foundation и больницы Changen посетила Монголию в общей сложности 10 раз с 2009 года, чтобы провести бесплатную операцию детям с врожденной расщелиной губы и неба и так далее. Команда тайваньских врачей прооперировала более 450 детей по поводу расщелины губы и неба, подав пример двустороннего сотрудничества в области здравоохранения», - сказала представитель Тайваня в Монголии Грейс Дж. Р. Луо.

Представитель Тайваня в Монголии Грейс Дж. Р. Луо от имени Тайваньского фонда Ноордхофф передала назофарингеальный эндоскоп Ш. Алтантуяа, генеральному директору Монгольского национального центра охраны здоровья матери и ребенка.

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