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За сутки в Монголии выявили 3 тыс. новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 3 тыс. 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 434 тыс. 735.

Из новых случаев 1 тыс. 825 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 тыс. 255 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 500 пациентов находится в легком, 6 тыс. 433 — в среднем, 1 тыс. 200 — в тяжелом и 77 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерли 2 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 27.

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Коронавирус в Монголии
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