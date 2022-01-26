Ученые перечислили эффективные при лечении «омикрона» препараты

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CentralAsia (CA) - Высокую эффективность при лечении пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 показали восемь противовирусных препаратов, которые также использовали в борьбе с предыдущими штаммами. Об этом сообщает журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования ученых Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете.

При исследовании клеточных культур ученые выяснили, что «омикрон», как и его предшественники, проявляет чувствительность к восьми противовирусным препаратам. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавипиравир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина посоветовала принимать жаропонижающее и такие препараты, как интерферон-альфа в виде капель, спреев («Гриппферон», «Генферон лайт» и другие), умифеновир («Арбидол») и риамиловир («Триазавирин») при лечении «омикрона». По ее словам, они должны были снизить вирусную нагрузку в начале болезни и облегчить ее симптомы, а также уменьшить длительность. Специалист также предостерегла заболевших от приема антибиотиков без назначения врача.

Сметанина рекомендовала полоскать горло средствами на основе хлоргексидина и трав при першении в горле, а при заложенности носа советовала промывать его растворами из морской воды и капать сосудосуживающие средства.