Электроснабжение Узбекистана восстановлено на 70%

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CentralAsia (UZ) - Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что электроснабжение страны на 4:00 утра 26 января восстановлено на 70%.

«В первую очередь электроэнергией были обеспечены население и социальные объекты», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Продолжается поэтапный ввод в эксплуатацию энергоблоков тепловых электростанций.

В Ташкенте и некоторых регионах подача электроэнергии восстановлена полностью. Однако аварийная ситуация могла повлечь за собой неполадки на трансформаторных пунктах и подстанциях, поэтому некоторые объекты всё ещё не подключены к электричеству.

Устранения локальных неполадок занимаются специальные бригады, которые выезжают на места.

Во многих районах столицы до сих пор отсутствует водоснабжение и отопление. По сообщению хокимията Ташкента, все 12 центральных котельных возобновили работу. Вновь запущены 175 из 202 локальных котельных.

По стране запущены 364 из 500 котельных в системе Министерства ЖКО (данные на 3:30).

25 января в полдень на территории стран Центральной Азии произошло аварийное отключение энергоснабжения.

Электричество отключилось практически по всей территории Кыргызстана, на юго-востоке Казахстана, а также в юго-западной части Узбекистана.