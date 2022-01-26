В Монголии бустерную дозу вакцины против Covid получили более 1 млн

CentralAsia (MNG) - Во вторник 25 января в Монголии 5 474 человек вакцинировались против Covid-19. Первую дозу получили 115 человек, вторую дозу – 128 человек, бустерную дозу – 2 389 человека и четвертую дозу – 2 842.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 269 тыс. 170 человек (69,8%), вторую – 2 млн 169 тыс. 823 человек (66,7%).

И 1 млн 344 человека (31,0 %) бустерной дозой вакцины от COVID-19. И четвертую дозу получили всего – 73 463 (2,0 %)

Многие исследования показывают, что с течением времени иммунитет, приобретенный в результате вакцинации или перенесенной болезни, слабеет. У тех, кто получает бустерную дозу, значительно снижается риск заболевания и потенциальная необходимость в больничном лечении.

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