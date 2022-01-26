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Минэнерго Узбекистана: Крупные неисправности устранены, но наблюдается снижение давления газа
Предыстория: В Минэнерго Узбекистана назвали причину массового отключения электричества по республике

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане крупные неисправности в системе были устранены, и начата подача электроэнергии в единую энергосеть республики, сообщила утром 26 января пресс-служба Минэнерго РУз.

По данным министерства, из-за неполадок в системе имеют место случаи нарушения технологических процессов на действующих газовых месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах в стране. Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи газа.

Поэтому на тепловых электростанциях наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии.

В настоящее время, исходя из существующих производственных мощностей, электроэнергия в некоторые регионы страны подается попеременно.

Всё ещё принимаются все необходимые меры для устранения проблем и сбоев в энергосистеме.

"Уважаемые сограждане! Опираясь на усилия энергетиков и сложившуюся ситуацию, просим вас рационально использовать энергоприборы в доме и без надобности не включать дополнительные электрические устройства. Эти усилия помогут обеспечить большее количество потребителей электроэнергией", - сообщили в Минэнерго Узбекистана.

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