Минэнерго Узбекистана: Крупные неисправности устранены, но наблюдается снижение давления газа

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане крупные неисправности в системе были устранены, и начата подача электроэнергии в единую энергосеть республики, сообщила утром 26 января пресс-служба Минэнерго РУз.

По данным министерства, из-за неполадок в системе имеют место случаи нарушения технологических процессов на действующих газовых месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах в стране. Это, в свою очередь, приводит к снижению добычи газа.

Поэтому на тепловых электростанциях наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объеме выработки электроэнергии.

В настоящее время, исходя из существующих производственных мощностей, электроэнергия в некоторые регионы страны подается попеременно.

Всё ещё принимаются все необходимые меры для устранения проблем и сбоев в энергосистеме.

"Уважаемые сограждане! Опираясь на усилия энергетиков и сложившуюся ситуацию, просим вас рационально использовать энергоприборы в доме и без надобности не включать дополнительные электрические устройства. Эти усилия помогут обеспечить большее количество потребителей электроэнергией", - сообщили в Минэнерго Узбекистана.